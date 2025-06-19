"Финам" подтверждает рейтинг акций Freeport-McMoRan на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Freeport-McMoRan Inc. на уровне "покупать" с целевой ценой $46 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 9,3% с текущих значений, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Сейчас Freeport-McMoRan успешно преодолевает неблагоприятные обстоятельства, - отмечают эксперты. - Окончание строительства в 2024 году большого медеплавильного завода в Индонезии должно было помочь компании обойти ограничения властей этой страны на экспорт руды и концентрата. Однако пожар во время пусконаладочных работ отложил выход завода на проектную мощность до второй половины 2025 года, в то время как действие разрешения на вывоз концентрата истекло в январе".

И все же в условиях форс-мажора предприятиям группы в марте удалось получить временную лицензию на 6 месяцев на экспорт из Индонезии 1,27 млн тонн концентрата, что, по мнению аналитиков, должно позитивно отразиться на будущих результатах.

Freeport-McMoRan ожидает, что во II квартале 2025 года продажи меди составят 1 млрд фунтов, а золота - около 500 тыс. унций, отмечается в материале "Финама". Также компания подтвердила прогноз на весь 2025 год на уровне около 4 млрд фунтов, золота - 1,6 млн унций. После того, как новый завод в Индонезии войдет в строй, он сможет перерабатывать 1,7 млн тонн медного концентрата в год в 480 тыс. тонн меди, что эквивалентно 3% от мировых поставок.

"Freeport-McMoRan возвращает акционерам в виде дивидендов и обратного выкупа акций не менее 50% свободного денежного потока при условии, что величина чистого долга опускается ниже $4 млрд, - указывают аналитики. - Компания ежеквартально платит дивиденды, которые в сумме составляют $0,6 на акцию в год. Дивидендная доходность NTM 1,5%. Кроме того, С 2022 года компания реализует программу buyback на $5 млрд, из которых сейчас остаются доступными для выкупа акций около $3 млрд".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.