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19 июня 2025 года 14:26
Альфа-банк не исключает снижения ставки ЦБ РФ до 18% в июле
Возможно снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 18% годовых на заседании 25 июля, полагают экономисты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк. Согласно данным Росстата, рост цен за 10-16 июня составил 0,04% н/н после 0,03% н/н неделей ранее. По состоянию на 16 июня рост цен составил 0,08% с начала месяца, или 9,6% г/г. "Таким образом, благоприятная динамика инфляции, наблюдаемая со второй половины мая, сохраняется, - констатируют эксперты банка. - Также позитивной новостью является и снижение инфляционных ожиданий населения в июне до 13,0% после 13,4% в мае. Они сохраняются на повышенном уровне несмотря на благоприятную динамику инфляции и крепкий рубль - они находятся в диапазоне 13-14% с лета 2024 года. Тем не менее снижение показателя в сочетании с низкой недельной инфляцией является позитивным сигналом для регулятора и может заставить ЦБ РФ быстрее снижать ставку. Таким образом, мы не исключаем снижения ставки до 18% на заседании 25 июля". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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