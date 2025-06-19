"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Мосбиржи с целью 209 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 209 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,8%, стоп-приказ: 187,9 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, Мосбиржа выиграет от дальнейшего восстановления российской экономики и развития отечественного фондового рынка. Акции компании по-прежнему торгуются с заметным дисконтом по мультипликаторам к аналогам EM, предлагают неплохую дивдоходность. Эксперты "Финама" считают их интересными для среднесрочных инвестиций.

"С технической точки зрения после значительной коррекции акции демонстрируют разворотные сигналы. Идея на рост бумаги с целью 209 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 187,9 руб. риск на портфель составит 0,15%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,15", - отмечают стратеги инвесткомпании.

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