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19 июня 2025 года 12:14
"Финам" сохраняет прогнозную цену акций Северстали на уровне 1440 руб
"Финам" сохраняет прогнозную цену акций "Северстали" на уровне 1440 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 46,4% и рейтингу "покупать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Группа "Северсталь" представляет собой лучший пример успешной адаптации бизнеса в условиях жестких санкций, - пишут аналитики. - Компании удалось в кратчайшие сроки переориентировать продажи на рынок РФ. Если раньше продажи на экспорт приносили компании почти половину всей выручки, в том числе более трети выручки приходилось на рынки Европы, то теперь, по заявлениям представителей "Северстали", около 90% продаж приходится на внутренний рынок". В I квартале 2025 года "Северсталь" увеличила реализацию металлопродукции на 7% (г/г), однако ценовое давление привело к снижению финансовых результатов, подчеркивают эксперты. Выручка компании сократилась на 5%, показатель EBITDA упал на 40%, чистая прибыль уменьшилась на 55%. Долговая нагрузка компании остается на минимальном уровне. В то же время второй квартал подряд "Северсталь" получает отрицательный FCF и невозможность платить квартальные дивиденды из-за значительного роста капитальных затрат. "Дело в том, что "Северсталь" проходит через пик своего нового инвестиционного цикла, который заложит основу для будущего роста бизнеса, - указывают стратеги "Финама".- В прошлом году "Северсталь" объявила новую стратегию развития до 2028 года с целью по итогам 2028 года нарастить показатель EBITDA на 150 млрд руб. по сравнению с 2023 годом. При этом "Северсталь" ставит перед собой задачу занять долю более 20% на ключевых сегментах внутреннего рынка металлопродукции и получить лидерство в ценовой эффективности. Программа развития "Северстали" заложит основу для роста бизнеса, когда закончится негативный цикл". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СЕВЕРСТАЛЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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