"Финам" сохраняет прогнозную цену акций "Северстали" на уровне 1440 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 46,4% и рейтингу "покупать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Группа "Северсталь" представляет собой лучший пример успешной адаптации бизнеса в условиях жестких санкций, - пишут аналитики. - Компании удалось в кратчайшие сроки переориентировать продажи на рынок РФ. Если раньше продажи на экспорт приносили компании почти половину всей выручки, в том числе более трети выручки приходилось на рынки Европы, то теперь, по заявлениям представителей "Северстали", около 90% продаж приходится на внутренний рынок".

В I квартале 2025 года "Северсталь" увеличила реализацию металлопродукции на 7% (г/г), однако ценовое давление привело к снижению финансовых результатов, подчеркивают эксперты. Выручка компании сократилась на 5%, показатель EBITDA упал на 40%, чистая прибыль уменьшилась на 55%. Долговая нагрузка компании остается на минимальном уровне. В то же время второй квартал подряд "Северсталь" получает отрицательный FCF и невозможность платить квартальные дивиденды из-за значительного роста капитальных затрат.

"Дело в том, что "Северсталь" проходит через пик своего нового инвестиционного цикла, который заложит основу для будущего роста бизнеса, - указывают стратеги "Финама".- В прошлом году "Северсталь" объявила новую стратегию развития до 2028 года с целью по итогам 2028 года нарастить показатель EBITDA на 150 млрд руб. по сравнению с 2023 годом. При этом "Северсталь" ставит перед собой задачу занять долю более 20% на ключевых сегментах внутреннего рынка металлопродукции и получить лидерство в ценовой эффективности. Программа развития "Северстали" заложит основу для роста бизнеса, когда закончится негативный цикл".

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