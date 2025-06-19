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19 июня 2025 года 11:33
Рубль сохраняет потенциал для движения к отметке 11,0 руб./юань в четверг - банк "Санкт-Петербург"
Рубль в четверг сохраняет потенциал для движения к отметке 11,0 руб./юань на фоне складывающихся на глобальном рынке условий, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". "В среду российский рубль номинально укрепился. Влияние высокой стоимости нефти, оказывающее национальной валюте поддержку, ограничивается ростом опасений относительно ухудшения геополитики и новых санкций, - отмечают аналитики. - В настоящий момент курс CNY/RUB находится у 10,87 руб./юань. Другие валюты ЕМ с утра двигаются разнонаправлено. В четверг курс сохраняет потенциал к движению в сторону 11,0 руб./юань". Котировки нефти Brent в среду выросли. По мнению экспертов банка, поддержку ценам на актив продолжает оказывать ситуация на Ближнем Востоке. Позитива котировкам также добавили данные по недельному изменению запасов нефти на складах от Минэнерго США, показавшие максимальное снижение с июня 2024 года. В настоящий момент фьючерсы торгуются на отметках $77,1/барр. На взгляд аналитиков, в четверг риски движения котировок в сторону $76/барр. сохраняются. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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