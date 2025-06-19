Тренд на торможение инфляции поддерживает спрос на ОФЗ - ПСБ

Тренд на торможение инфляции поддерживает спрос на ОФЗ, не давая шансов для технической коррекции, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича.

"Индекс RGBI в среду удержал 112 пунктов благодаря некоторому улучшению статистики по инфляционным ожиданиям и сильным аукционам ОФЗ, - отмечает эксперт. - Инфляционные ожидания населения РФ в июне косметически снизились до 13,0% с 13,4% в мае после двух месяцев роста. При этом наблюдаемая инфляция в июне, напротив, выросла до 15,7% с 15,5%, что по-прежнему не предполагает существенного ослабления условий ДКП ЦБ".

Аналитик подчеркивает, что опасения относительно возможной технической коррекции на рынке ОФЗ пока не оправдываются. "Охлаждение" рынка после активного роста в преддверии июньского заседания пока идет в рамках бокового движения индекса RGBI.

Эксперт ПСБ сохраняет позитивный взгляд на рынок госдолга до конца текущего года.

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