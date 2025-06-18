Конъюнктура фондового рынка останется неблагоприятной для IPO до конца года - Freedom Finance Global

Конъюнктура фондового рынка останется неблагоприятной для IPO до конца 2025 года, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Эксперт обратил внимание на заявление зампреда ВТБ Виталия Сергейчука на ПМЭФ о том, что в 2025 году на российском фондовом рынке может пройти около 10 IPO, а к 2026 году эта цифра вырастет.

"IPO на фоне высокой ключевой ставки ЦБ в 20% годовых сталкивается с ощутимыми ограничениями, так как дорогой капитал снижает инвестиционную активность, из-за чего компании вынуждены предлагать значительные дисконты, - пишет аналитик в комментарии. - Именно ставку и "инфляционные ожидания" называют ключевыми барьерами. Так, в прошлом году на Мосбирже прошло лишь 15 IPO и 4 SPO на общую сумму около 100 млрд рублей. До конца 2025 года мы ожидаем еще 3-4 IPO, что почти вдвое ниже прогнозов ВТБ и Минфина РФ".

По мнению Чернова, оживление возможно во втором полугодии, однако даже при продолжении цикла смягчения монетарной политики ЦБ РФ в текущем году общая конъюнктура российского фондового рынка останется неблагоприятной для первичного размещения ценных бумаг, так как ставка все равно еще будут слишком высокой, что потребует существенного дисконта к стоимости в 15-20%.

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