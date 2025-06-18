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18 июня 2025 года 11:42
Цена на уран, вероятно, останется на высоком уровне во 2П25 - Freedom Finance Global
Вероятно сохранение высоких цен на уран во второй половине 2025 года, базовый диапазон прогнозируется в пределах $75-90 за фунт с высокой вероятностью консолидации на уровнях $80-85 за фунт, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. Что касается дальнейших прогнозов по стоимости тяжелого радиоактивного металла, то серьезным фактором риска остается геополитика, так как в США уже приняли закон об отказе от российского урана, предполагающий полный запрет импорта с 2028 года, но с рядом временных исключений, отмечает эксперт. Евросоюз также стремится к снижению зависимости от поставок из РФ, которая занимает до 25% мирового рынка природного урана и до 40% обогащенного топлива в Европе. В случае ускоренного отказа от российских поставок при отсутствии адекватной замены может сформироваться дефицит, способный привести к ценовым скачкам, указывает Чернов. Дополнительную волатильность способны вызвать перебои в добыче в Канаде, Казахстане или усиление санкционного давления, обращает внимание он. "Во второй половине 2025 года ожидается сохранение высоких цен на уран. Базовый диапазон прогнозируем в пределах $75-90 за фунт с высокой вероятностью консолидации на уровнях в $80-85. В случае обострения дефицита или очередной волны закупок со стороны фондов и атомных компаний возможны кратковременные скачки к $95-100, - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре. - При реализации сценария стабилизации рынка и прироста добычи не исключен откат к $70-75, но такой вариант представляется менее вероятным. Уран все более укрепляется в статусе стратегического актива с выраженным дефицитом и высоким инвестиционным интересом". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-УРАН-ЦЕНА-ПРОГНОЗ
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