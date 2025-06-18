Цена на уран, вероятно, останется на высоком уровне во 2П25 - Freedom Finance Global

Вероятно сохранение высоких цен на уран во второй половине 2025 года, базовый диапазон прогнозируется в пределах $75-90 за фунт с высокой вероятностью консолидации на уровнях $80-85 за фунт, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

Что касается дальнейших прогнозов по стоимости тяжелого радиоактивного металла, то серьезным фактором риска остается геополитика, так как в США уже приняли закон об отказе от российского урана, предполагающий полный запрет импорта с 2028 года, но с рядом временных исключений, отмечает эксперт.

Евросоюз также стремится к снижению зависимости от поставок из РФ, которая занимает до 25% мирового рынка природного урана и до 40% обогащенного топлива в Европе. В случае ускоренного отказа от российских поставок при отсутствии адекватной замены может сформироваться дефицит, способный привести к ценовым скачкам, указывает Чернов.

Дополнительную волатильность способны вызвать перебои в добыче в Канаде, Казахстане или усиление санкционного давления, обращает внимание он.

"Во второй половине 2025 года ожидается сохранение высоких цен на уран. Базовый диапазон прогнозируем в пределах $75-90 за фунт с высокой вероятностью консолидации на уровнях в $80-85. В случае обострения дефицита или очередной волны закупок со стороны фондов и атомных компаний возможны кратковременные скачки к $95-100, - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре. - При реализации сценария стабилизации рынка и прироста добычи не исключен откат к $70-75, но такой вариант представляется менее вероятным. Уран все более укрепляется в статусе стратегического актива с выраженным дефицитом и высоким инвестиционным интересом".

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