"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку перспектив акций Озон Фармацевтики

"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку перспектив акций ПАО "Озон Фармацевтика" на фоне новостей о допэмиссии, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

"Озон Фармацевтика" объявила о начале размещения 55-82 млн акций (5-7,5% от капитала).

"При инвестпрограмме примерно в 4 млрд руб./год компания может направить привлеченные средства на инвестиции, - пишет аналитик Дмитрий Булгаков. - Средства также могут быть использованы для частичного погашения долга (чистый долг на 31 марта составил 11 млрд руб.). Бумага отреагировала негативно на новость о допэмиссии, но мы сохраняем "позитивный" взгляд, поскольку бумага на текущих уровнях выглядит недооцененной с учетом дальнейшего выхода новых препаратов и роста выручки/прибыли".

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