Акции Озон Фармацевтики обладают высоким потенциалом для дальнейшего роста - "Цифра брокер"

Акции ПАО "Озон Фармацевтика" обладают высоким потенциалом для дальнейшего роста, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Компания объявила о начале SPO. Объем предложения составит от 55 до 82 млн акций, что соответствует около 5-7,5% от общего количества бумаг на бирже. Сделка построена по принципу cash-in: вся выручка поступит в компанию для дальнейшего финансирования инвестиционных программ.

"SPO позволит также повысить объем акций в свободном обращении до 15,3% и увеличит шансы на попадание бумаг в первый котировальный список, - отмечают эксперты. - Мы полагаем, что в данном ключе SPO не стоит рассматривать в негативном ключе, и акции быстро отыграют просадку, поскольку компания бурно развивается, занимая высокие позиции на российском фармацевтическом рынке, уже выплачивает дивиденды, а также обладает высоким потенциалом для дальнейшего роста по мере реализации стратегии развития".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.