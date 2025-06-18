Рубль может показать укрепление к юаню в среду - ПСБ

Рубль может перейти к укреплению по отношению к юаню в среду, диапазон торгов составляет 10,5-11 руб. за юань с возможным смещением в его середину, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Поддержку национальной валюте будут оказывать сохраняющийся спрос на рублевые активы и высокие цены на нефть, отмечает эксперт. При этом инвесторы будут учитывать приближение налогового периода, что, по его мнению, сдержит спекулятивный интерес к валюте.

"Пара юань/рубль в сложившейся ситуации, на наш взгляд, продолжит движение в диапазоне 10,5-11 руб. за юань. При этом мы видим возможности для обновления рублем локальных максимумов, что может привести к смещению китайской валюты в середину данного коридора", - пишет Зварич в комментарии.

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