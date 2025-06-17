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17 июня 2025 года 11:21
Цена на платину среднесрочно может подняться к $1500/унц. - ПСБ
Котировки платины могут подняться к уровню $1500 за унцию в среднесрочной перспективе, считают аналитики банка ПСБ. Платина и палладий с начала июня демонстрируют все более уверенный рост, констатируют эксперты. Инвесторы на фоне рисков по доллару и высоких цен на золото начали более активно вкладываться в металлы платиновой группы. Наиболее интересно, по мнению экспертов банка, смотрится платина, котировки которой в ближайшее время могут обновить пики 2021 года ($1350 за унцию). Ситуация на Ближнем Востоке может оказаться краткосрочным фактором снижения, но на среднесрочном горизонте платина может достичь $1500 за унцию, считают эксперты ПСБ. Перспективы палладия более туманны из-за высокой чувствительности металла к опасениям вокруг возможной стагнации в США, отмечают они в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ПЛАТИНА/ПАЛЛАДИЙ/ДРАГМЕТАЛЛЫ-ЦЕНА-ПРОГНОЗ
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