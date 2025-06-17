Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- ежемесячный отчет МЭА;

- индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за июнь;

- розничные продажи США в мае;

- промышленное производство США в мае;

- акционеры МФК "Займер" обсудят дивиденды за 2024 год;

- саммит стран G7;

- министры энергетики ЕС могут представить 18-й пакет санкций против РФ.

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