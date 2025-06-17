Активность покупателей на рынке ОФЗ в ближайшее время понизится - ПСБ

Вероятно снижение активности покупателей на рынке рублевых гособлигаций в ближайшее время в ожидании новых статистических данных, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Индекс RGBI в понедельник начал корректироваться от локальных максимумов, констатирует эксперт.

Нейтральный сигнал Банка России предполагает повторение сценариев последних заседаний регулятора - снижение активности инвесторов и коррекция рынка госбумаг после заседания и возобновление покупок за одну-две недели перед новым решением регулятора, отмечает Грицкевич. Данный сценарий, по его мнению, вполне может реализоваться и в этот раз - при сохранении тренда на торможении инфляции и охлаждения экономики ожидания нового снижения ключевой ставки снова будут активизироваться с приближением 25 июля.

"В зависимости от сценария первой целью коррекции индекса RGBI видим уровень 111 пунктов, после чего существует риск ухода к 109 пунктам (который, впрочем, уже будет выглядеть весьма привлекательно для возобновления покупок госбумаг)", - указывает аналитик ПСБ.

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