Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- ежемесячный отчет ОПЕК;

- ВВП России в 1К25;

- министры энергетики ЕС обсудят 18-й пакет санкций против РФ;

- саммит стран G7.

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