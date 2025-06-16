Рубль может укрепиться до 10,8 руб./юань на текущей неделе - ПСБ

Национальная валюта может укрепиться до уровня 10,8 руб. за юань на текущей неделе, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

Появление новых геополитических факторов может внести заметные коррективы в конъюнктуру внутреннего валютного рынка на предстоящей неделе, отмечает аналитик.

"Если конфликт между Ираном и Израилем продолжит развиваться, с высокой вероятностью котировки нефти продолжат расти. С учетом заметного улучшения трансграничных расчетов в последние месяцы, а также сохранения высокого интереса к рублевым активам в условиях очень поступательного снижения ключевой ставки ЦБ РФ игра на укрепление рубля может усилиться, - пишет Попов в комментарии. - На текущей неделе рассчитываем на закрепление курсовых котировок ниже 11 рублей за юань и возможный уход в район 10,8 рублей. Краткосрочный торговый диапазон оцениваем на уровне 10,5-11 руб. за юань и 75-80 руб./$1".

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