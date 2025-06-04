"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций ЛУКОЙЛа и Татнефти

"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "ЛУКОЙЛа" (прогнозная цена на горизонте года составляет 8500 рублей за штуку) и "Татнефти" (прогнозная стоимость привилегированных бумаг на горизонте года составляет 840 рублей за штуку), сообщается в материале аналитика брокера Александры Прытковой.

"Если смотреть на среднеисторические данные, "ЛУКОЙЛу" для закрытия дивидендного "гэпа" хватает обычно около двадцати четырех торговых дней, а "Татнефти" - около тридцати. Считаем что в актуальной рыночной конъюнктуре, когда курс доллара и цены на сырье невыгодны для нефтяных компаний, их акциям потребуется около шестидесяти торговых дней, - указывает эксперт. - Потенциальная реакция рынка на пятничное (6 июня) решение ЦБ РФ по ключевой ставке или позитивные геополитические новости могут ускорить темп восстановления бумаг. Однако, если будут неприятные сюрпризы, динамика может быть и обратной".

"Обе компании ежегодно платят дивиденды с начала 2000-х годов. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги эмитентов. Рекомендуем покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 8500 рублей за штуку на горизонте года и "префы" "Татнефти" с таргетом на уровне 840 рублей за штуку", - говорится в обзоре Прытковой.

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