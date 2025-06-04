"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций "Аэрофлота", бумага на текущих уровнях переоценена, сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова.

"Наблюдаем существенное замедление роста выручки в I квартале 2025 года (до 10% г/г по сравнению с 54% г/г в I квартале 2024 года). Как мы уже указывали ранее в анализе отчетности по РСБУ, рост выручки, может, и неплохой, но увеличение себестоимости (+20%) по сути "съедает" его", - отмечает эксперт инвесткомпании.

"Мы сохраняем "негативный" взгляд на бумагу. Рост прибыли, наблюдавшийся в 2024 году, вряд ли повторится в текущем. При этом важные факторы, за которыми стоит наблюдать - это геополитические перипетии и дальнейшая динамика ставок/издержек. В значительной степени волатильность последних месяцев мы объясняем именно геополитическим фоном, - пишет Булгаков в обзоре. - Считаем, что бумага на текущих уровнях переоценена. Факторы возможного снятия санкций, на которые реагировали котировки акций "Аэрофлота", на наш взгляд, имеют неоднозначное влияние на российский авиационный рынок и на ставки".

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