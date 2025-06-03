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03 июня 2025 года 12:22
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций Warner Bros. до $10
Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Warner Bros. Discovery с $11,4 до $10 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в обзоре аналитика Сакена Исмаилова. Эмитент представил смешанные результаты за 1К25, констатирует эксперт. Выручка компании не смогла превысить ожидания аналитиков из-за снижения рекламных доходов от линейного телевидения и стримингового сервиса. При этом прирост подписчиков сервиса Max превысил ожидания, а менеджмент сохраняет позитивный взгляд на свое стриминговое направление, отмечает Исмаилов. Эффективность стримингового сегмента также возросла, поддержав общую маржинальность компании. Однако отказ продлевать права на трансляцию матчей NBA может ускорить отток зрителей и рекламодателей из традиционного телевидения, обращает внимание аналитик Freedom Finance Global. "Мы умеренно негативно оцениваем результаты Warner Bros. за отчетный период", - говорится в материале. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-WARNER-АКЦИИ-ПРОГНОЗ/РЕКОМЕНДАЦИЯ
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