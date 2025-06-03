Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Астры

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Группы Астра", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

"Низкие темпы увеличения отгрузок в 1К25 отражают слабый рост спроса на инфраструктурное программное обеспечение в условиях высоких процентных ставок, а относительно быстрое повышение выручки отражает большей частью признание доходов от прежних отгрузок. При этом "Астра" рассчитывает на восстановление спроса в случае изменения макроэкономической конъюнктуры, - указывает эксперт. - В целом рассматриваем результаты как нейтральные, учитывая низкую сезонную значимость первого квартала для операций компании. Позитивно оцениваем ее среднесрочные перспективы и подтверждаем рейтинг "покупать" по бумаге".

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