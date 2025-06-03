"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Шорт в акциях ММК"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Шорт в акциях "Магнитогорского металлургического комбината", открытую 30 апреля 2025 года, с ожидаемой доходностью до 10% на горизонте двух месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.

С момента открытия месяц назад идея уже принесла 6% в абсолютном выражении, аналитики ждут до 10% дополнительной доходности в следующие 2 месяца.

"За месяц рубль укрепился на 4%, а внутренние цены на сталь прибавили 3%, - констатируют эксперты БКС. - В результате сталь в РФ стала стоить гораздо дороже, чем в мире: премия к импорту достигла уже 24%. Месяцем ранее российские котировки превышали мировые на 16%. Такая разница, на наш взгляд, выглядит необоснованно: с 2015 года премия в среднем составляла 2%. Ждем, что к августу цены на сталь в РФ скорректируются на 10-15%. Это особенно сильно затронет прибыль ММК. На этом фоне бумага станет менее интересной для инвестиций".

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