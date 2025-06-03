"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "Роснефти", сообщается в комментарии аналитика брокера Александры Прытковой.

Нефтяная компания отчиталась за первый квартал 2025 года, итоги сошлись с ожиданиями эксперта.

Оценка учитывает сохраняющиеся высокие процентные ставки в экономике России и неблагоприятную ценовую конъюнктуру на нефтяном рынке, отмечает Прыткова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.