"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Аэрофлота с целью 75,4 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Аэрофлота" с целью 75,4 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,5%, стоп-приказ: 63 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Ожидаем сильные показатели эмитента за 1К25 на фоне роста пассажиропотока и загрузки кресел. Они выступят драйверами роста котировок бумаг в среднесрочной перспективе", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции демонстрируют долгосрочный восходящий тренд, торгуясь выше 200-дневной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 75,4 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 63 руб. риск на портфель составит 0,42%", - указывают в "Финаме".

Группа "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В состав группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.

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