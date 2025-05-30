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30 мая 2025 года 14:03
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Аэрофлота с целью 75,4 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Аэрофлота" с целью 75,4 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,5%, стоп-приказ: 63 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Ожидаем сильные показатели эмитента за 1К25 на фоне роста пассажиропотока и загрузки кресел. Они выступят драйверами роста котировок бумаг в среднесрочной перспективе", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения акции демонстрируют долгосрочный восходящий тренд, торгуясь выше 200-дневной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 75,4 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 63 руб. риск на портфель составит 0,42%", - указывают в "Финаме". Группа "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В состав группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЭРОФЛОТ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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