Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Интер РАО

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Интер РАО", сообщается в комментарии аналитика Георгия Горбунова.

Эмитент представил отчетность за 1К25 по МСФО. "Показатели выручки и чистой прибыли совпали с нашими ожиданиями, а EBITDA превысила оценки", - констатирует эксперт.

Компания модернизирует и строит новые мощности на условиях возвратности капитала, что должно способствовать повышению операционных доходов в будущих периодах, отмечает Горбунов.

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