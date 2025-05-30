Факторы поддержки рубля могут ослабнуть летом - БКС Экспресс

Факторы поддержки курса рубля по отношению к основным мировым валютам могут ослабнуть летом текущего года, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

"Факторами значатся снижение притока валюты от экспорта, рост спроса на валюту под импорт, дальнейшая корректировка бюджетного правила, разворот денежно-кредитной политики ЦБ и снижение ключевой ставки. Их ослабление приведет к развороту нисходящей тенденции в валютных парах и среднесрочному возврату курса в область 85-90 руб./$1 и 11,5-12 руб. за юань", - пишет аналитик.

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