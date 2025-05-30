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30 мая 2025 года 10:39
ПСБ сохраняет достаточно позитивную оценку рынка ОФЗ на горизонте года
Банк ПСБ сохраняет достаточно позитивную оценку рынка рублевых гособлигаций на горизонте года, сообщается в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Дмитрия Грицкевича. Индекс RGBI в четверг протестировал верхнюю границу узкого диапазона 108-109 пунктов, в котором находился почти месяц, закрывшись на отметке 109,22 пункта. Поводом для позитива стала новость о продолжении переговорного процесса на геополитическом треке, а также данные по дальнейшему замедлению инфляции и сильные итоги аукционов ОФЗ, отмечает эксперт. "До заседания ЦБ РФ остается одна неделя - на рынке сильны ожидания смягчения сигнала регулятора. В результате рынок госбумаг, скорее всего, вновь перейдет к боковому движению до следующей пятницы. Также важным фактором для рынка останутся новости со стороны геополитики, - пишет аналитик ПСБ. - Мы сохраняем достаточно позитивный взгляд на рынок облигаций на горизонте ближайших двенадцати месяцев; ожидаем первое снижение ключевой ставки уже в III квартале 2025 года". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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