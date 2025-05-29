"Велес Капитал" понизил прогнозную цену бумаг Fix Price до 317 руб

"Велес Капитал" понизил прогнозную стоимость бумаг Fix Price с 437 рублей до 317 рублей за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитика Артема Михайлина.

"Текущая ситуация в российской экономике формирует большое количество вызовов для эмитента. Высокая инфляция и рост реальных зарплат в последние годы привели к снижению спроса на основные товарные категории ритейлера. Одновременно нехватка рабочей силы и конкуренция за кадры способствовали опережающему росту расходов и уменьшению рентабельности, - пишет эксперт в обзоре. - Несмотря на трудности, компания сохраняет устойчивое финансовое положение и обеспечивает стабильный денежный поток при низких капитальных затратах и почти отсутствующем долге".

Fix Price остается абсолютным лидером сегмента фиксированных цен с предполагаемой емкостью в 16 тыс. магазинов только в России, отмечает Михайлин.

"На наш взгляд, по мере ослабления давления макроэкономических факторов эмитент может показать улучшение темпов роста и повысить маржинальность бизнеса. Уже во второй половине текущего года ожидается начало цикла снижения ставок, а пик инфляции, вероятно, был пройден в мае, - указывает аналитик инвесткомпании. - По мультипликаторам Fix Price является одним из самых дешевых ритейлеров на рынке, что предполагает заметный потенциал роста. Дополнительным позитивным моментом для котировок бумаг может стать переход акционеров на уровень владения операционным юридическим лицом до конца 2025 года".

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