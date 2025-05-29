"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Озон Фармацевтики

"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Озон Фармацевтика" с целевой ценой 94 рубля за бумагу, что предполагает потенциал роста на 89% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Озон Фармацевтика" раскрыла результаты за I квартал 2025 года: выручка увеличилась на 45% относительно аналогичного периода прошлого года (г/г), опередив рост фармацевтического рынка. Скорректированная EBITDA увеличилась на 64% г/г, чистая прибыль - на 31%.

"Динамика выручки достаточно сильная, при этом рост в госзакупках (+53%) даже выше, чем в розничных продажах (+40%), - отмечает аналитик Дмитрий Булгаков. - Около 250 молекул дженериков находятся на этапах разработки и регистрации, из них 69 препаратов уже на клинических исследованиях и в процессе регистрации - перспективно. Сильный II квартал 2024 года с выручкой в размере 7,9 млрд руб. задает высокую планку по текущему кварталу, что отчасти объясняет более консервативный план роста по году (свыше 25% г/г). Если рост II квартала будет сильным, компания может пересмотреть вверх и свой годовой план".

Бумага на текущих уровнях, по мнению эксперта, недооценена с учетом перспектив выхода новых препаратов и роста выручки/прибыли. "У нас нет точных прогнозов от компании на среднесрочном горизонте, при этом биосимиляры - важное направление благодаря большим рынкам, и их выход возможен на границе 2026-2027гг", - указывает Булгаков.

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