Евро может подорожать до 95-96 руб./EUR1 к концу 2025г - Freedom Finance Global

Европейская валюта может подорожать до 95-96 руб./EUR1 к концу текущего года, В течение же ближайшей недели евро, вероятно, будет торговаться в коридоре 89-91 руб./EUR1, говорится в материале ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

Угроза рецессии в экономике еврозоны и ЕС пока отступила, так как эскалация торгового конфликта между США и Китаем приостановилась, в то же время США могут ввести 50%-ные пошлины на европейский импорт, но, скорее всего, это противоречие разрешится путем переговоров, а точнее, на условиях, выгодных США, отмечает эксперт инвесткомпании.

Европейский центробанк в начале июня объявит решение по процентным ставкам, которые снова могут быть понижены на 0,25 процентного пункта, поскольку инфляция в еврозоне продолжает замедляться, указывает Мильчакова.

Евро стабилен по отношению к доллару постольку, поскольку сам доллар сейчас выглядит неустойчиво из-за весьма радикального торгового протекционизма США. По отношению к рублю, констатирует аналитик Freedom Finance Global, евро продолжает дешеветь, главным образом, поскольку власти РФ поддерживают национальную валюту за счет зеркалирования со стороны ЦБ РФ операций покупок валюты по бюджетному правилу, а также благодаря продлению требования к экспортерам об обязательной продаже валютной выручки еще на один год.

"В течение ближайшей недели ожидаем евро в коридоре 89-91 руб./EUR1. К концу года евро может подорожать до 95-96 руб./EUR1. Российская экономика, несмотря на замедление роста, выглядит устойчивой, и мы не ожидаем прошлогодних рекордов роста курса европейской валюты к рублю", - заключает эксперт инвесткомпании в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.