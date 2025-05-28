"Цифра брокер" сохраняет прогноз курса рубля вблизи 107 руб./$1 к концу 2025г

Инвестиционная компания "Цифра брокер" сохраняет прогноз курса валютной пары доллар/рубль вблизи уровня в 107 руб./$1 к концу текущего года, сообщается в материале аналитиков.

Банк России в бюллетене "О чем говорят тренды" отметил, что снижение цен на нефть с начала 2025 года пока не полностью отразилось в стоимости российского нефтяного экспорта и поступлениях валютной выручки, однако предложение валюты на рынке увеличивается благодаря действию бюджетного правила, компенсирующего недополученные нефтегазовые доходы из Фонда национального благосостояния, указывают эксперты.

Помимо этого, экспортеры в значительных объемах продают валютную выручку, поскольку высокие ставки по депозитам стимулируют компании переводить в рубли свободную ликвидность для получения дополнительных процентных доходов или финансирования своих текущих расходов. С другой стороны, высокие ставки охлаждают потребительское кредитование и потребление товаров длительного пользования, что снижает спрос на валюту с стороны импортеров.

"Вследствие избыточного предложения валюты на рынке рубль сохраняет устойчивость, но маловероятно, что такая тенденция сохранится надолго. Мы по-прежнему ожидаем валютный курс вблизи 107 руб./$1 к концу 2025 года", - говорится в комментарии аналитиков.

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