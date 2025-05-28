"БКС МИ" сохраняет негативную оценку "обычки" Башнефти и позитивную оценку "префов"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку обыкновенных акций "Башнефти" и позитивную оценку привилегированных бумаг, подтверждая прогнозные стоимости на уровнях 1900 рублей за штуку и 1800 рублей за штуку соответственно, сообщается в материале аналитиков Кирилла Бахтина и Булата Мударисова.

"Отмечаем, что в последние несколько недель участники рынка начали постепенно перекладываться из "обычки" в "префы". Мы еще в начале текущего года рекомендовали такой подход, отмечая отсутствие оснований для большого дисконта в стоимости "префов" к "обычке", который на тот момента достигал 50%. При одинаковом уровне дивидендов на оба типа акций не видим причин для такого существенного расхождения в рыночных котировках и по-прежнему ожидаем дальнейшего сокращения спреда", - указывают эксперты.

"Рекомендация совета директоров эмитента по дивидендам (147,31 руб./акцию по итогам 2024 года держателям обоих видов акций) совпала с нашим прогнозом, согласно которому компания должна утвердить 147 руб./акцию, что соответствует коэффициенту выплат в 25% от чистой прибыли по МСФО", - отмечают в "БКС МИ".

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