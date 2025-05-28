"Мои Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций Ренессанс Страхования на уровне 148-152 руб

"Мои Инвестиции" сохраняют прогнозную стоимость акций Группы "Ренессанс Страхование" на уровне 148-152 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"Эмитент опубликовал результаты за первый квартал 2025 год по МСФО. Отчетность нейтральная, соответствовала нашим ожиданиям. Давление на прибыль группы оказал в том числе отрицательный эффект от валютной переоценки в размере 4,4 млрд руб. Основным драйвером роста страхования премий стал сегмент страхования жизни (+44% г/г)", - отмечают эксперты.

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