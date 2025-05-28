Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- отчет по рынку труда Германии за май;

- встреча мониторингового комитета ОПЕК+;

- индекс цен производителей РФ в апреле;

- протоколы заседания ФРС США;

- финансовые результаты "Европлана" за 1К25 по МСФО;

- операционные результаты ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" за апрель 2025 года;

- акционеры "Интер РАО" обсудят вопрос дивидендов за 2024 год;

- совет директоров "Озон Фармацевтика" по дивидендам за 1К25;

- квартальные результаты NVIDIA Corp., Salesforce Inc. и HP Inc.

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