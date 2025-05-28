"АКБФ" повысил прогнозную цену акций Диасофта до 4865,24 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную среднесрочную цену обыкновенных акций "Диасофта" с 4685,70 руб. до 4865,24 руб. за бумагу, что соответствует рекомендации "покупать" и предполагает 56%-ный потенциал роста с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков.

Совет директоров ПАО "Диасофт" рекомендовал выплатить дивиденды за I кв. 2025 года (IV квартал 2024 финансового года) в размере 80 руб. на одну акцию, отмечают эксперты "АКБФ".

Они сохраняют прогноз суммарных дивидендных выплат компании за 2025 год (без учета дивидендов из нераспределенной прибыли) на уровне порядка 310 руб./ао и напоминают, что в марте 2025 года акционеры "Диасофта" утвердили также выплату дивидендов из нераспределённой прибыли прошлых лет в размере 53,3 руб. на акцию. Это решение было отражено аналитиками в повышении среднесрочной оценки справедливой стоимости эмитента.

"Прогноз EBITDA и чистой прибыли "Диасофта" по итогам 2024 финансового года в марте был повышен и составляет 4,1 млрд руб. и 3,1 млрд руб. (против 3,9 млрд руб. и 2,5 млрд руб. ранее), - указывают стратеги инвесткомпании. - В то же время, с учетом роста рисков, связанных с ужесточением внутренней налогово-кредитной политики и усилением глобального проинфляционного давления, мы вновь снизили среднесрочные оценки финансовых показателей эмитента. Хотя полагаем, что с учетом ожидаемого относительно стабильного спроса и вероятной оптимизации издержек, компании удастся стабилизировать статистику рентабельности к концу 2025 года".

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