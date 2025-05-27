S&P 500, скорее всего, проведет торги вторника в диапазоне 5770-5940п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию вторника в диапазоне 5770-5940 пунктов при среднем уровне волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Раимжан Байтерек.

Фьючерс на S&P 500 демонстрирует позитивную динамику, прибавляя около 1,5%, отмечает эксперт. Он прогнозирует на предстоящую сессию средний уровень волатильности при позитивном балансе рисков и ориентируется на движения S&P 500 в диапазоне 5770-5940 пунктов.

"С технической точки зрения S&P 500 продемонстрировал коррекцию в рамках восходящего тренда, - указывает аналитик. - В пятницу индекс широкого рынка нашел поддержку около 200-дневной скользящей средней, и она останется в фокусе внимания на текущей неделе. Индикатор RSI выглядит нормализовавшимся после отскока от зоны перекупленности. Считаем, что коррекцию стоит воспринимать как возможность для покупок, пока S&P 500 находится выше 5600 пунктов".

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