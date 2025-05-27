Акции Инарктики интересны для долгосрочных инвестиций - ПСБ

Акции "Инарктики" интересны для долгосрочных инвестиций, считает аналитик банка ПСБ Лаура Кузнецова.

Совет директоров "Инарктики" рекомендовал дивиденды - 10 рублей на акцию (доходность 1,7%) по итогам IV квартала 2024 года. В результате суммарный дивиденд за 2024 год может составить 50 руб. на акцию, доходность 7,7%, отмечается в комментарии.

"Инарктика" стабильно платит дивиденды с 2020 года, но их доходность невелик, - пишет Кузнецова. - Поэтому считаем выплаты скорее дополнительным фактором привлекательности бумаг на долгосрочную перспективу, где на первом месте выступает ее финансовая устойчивость. У компании хорошо растет выручка (31,5 млрд руб., +10,5% г/г), сохраняется высокая маржинальность (40% по EBITDA) и достаточно низкая долговая нагрузка (чистый долг/EBITDA 1х)".

По мнению эксперта банка, в текущем году наращивать продажи на фоне высокой базы 2024 годы и при сниженном объеме рыбы в воде будет непростой задачей. В то же время Кузнецова считает, что на длинном горизонте компания интересна - она идет по пути вертикальной интеграции, оптимизируя расходы, планирует удвоить производственные мощности до 60 тыс. т к 2027-2028гг".

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