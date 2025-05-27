Золото готовится преодолеть отметку $3500/унц. - Freedom Finance Global

Золото готовится преодолеть отметку $3500 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитика

Freedom Finance Global Владимира Чернова.

"Citigroup повысил прогноз цен на золото с $3000-3300 до $3100-3500 за унцию на горизонте до трех месяцев. Это отражает не только текущие макроэкономические вызовы, но и глубинные изменения в структуре спроса на драгметалл, - отмечает эксперт. - Если внешнеполитическая нестабильность сохранится, и инфляция продолжит оказывать давление на реальную доходность активов, золото способно протестировать новые исторические максимумы в ближайшие месяцы".

Таргет аналитиков Freedom Finance Global на текущий год в пределах $3400-3500/унц. был достигнут в конце апреля, в этой связи Чернов не исключает его повышения в случае уверенного преодоления котировками отметки $3500/унц.

"Золото продолжает оставаться защитным активом - по данным Всемирного совета по золоту (WGC), в 2024 году мировой спрос на этот инструмент достиг рекордных 4974,5 тонны (+1% г/г), - указывает аналитик инвесткомпании. - Инвестиционный спрос на него повысился на 25%, достигнув четырехлетнего максимума на уровне 1180 тонн. С января наблюдается продолжение этой тенденции, так как в первом квартале спрос на золотые слитки увеличился на 13% г/г, до 257 тонн. Ежедневный оборот биржевых торгов этим металлом весной текущего года достигал $298 млрд, что сигнализирует о его высокой ликвидности".

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