Целевой диапазон для индекса Мосбиржи на вторник - 2620-2700п - ПСБ

Преобладание продаж в российских акциях на старте торгов вторника может сохраниться, целевой диапазон для индекса Мосбиржи на день - 2620-2700 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Основными факторами, способствовавшим продажам в понедельник, стали ухудшение геополитического фона и усиление опасений заметного затягивания переговорного процесса по Украине, указывает эксперт. Дополнительным, отмечает он, выступила ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent так и не смог закрепиться выше $65 за баррель.

"Прошедшая в СМИ информация о возможности рассмотрения США новых санкций может оказать дополнительное давление на наш рынок, способствуя уходу индекса Мосбиржи на новые локальные минимумы. Также есть риски ухудшения ситуации на рынке энергоносителей, - пишет Зварич в обзоре. - В сложившейся ситуации на вторник целевым диапазоном для индекса Мосбиржи видится район 2620-2700 пунктов. При этом мы не исключаем, что в ближайшие сессии по рынку может пройти техническая коррекция - спекулятивно настроенные участники торгов могут перейти к фиксации прибыли по коротким позициям, что позволит отыграть часть потерь".

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