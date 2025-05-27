"Т-Инвестиции" сохраняют прогнозную цену бумаг Циана на уровне 735 руб

"Т-Инвестиции" сохраняют прогнозную стоимость бумаг "Циана" на уровне 735 рублей за штуку и рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре аналитика брокера Марьяны Лазаричевой.

Мультипликатор EV/EBITDA (на основе прогноза на весь 2025 год) - 9,7x, что выше медианы, однако с учетом потенциала роста это выглядит оправданно, указывает эксперт.

"Эмитент может выплатить спецдивиденд после завершения редомициляции (октябрь-ноябрь текущего года), сумма может превысить 100 рублей на акцию, что, по нашим оценкам, выглядит весьма осторожно, - пишет Лазаричева. - Для прогнозирования дивидендов опираемся на прибыль, полученную с 2022 года, а также на объем денежных средств с учетом возможных M&A-сделок и реализации программы buyback. По нашим расчетам, "Циан" может выплатить около 130 рублей на акцию, что соответствует доходности 24% к текущей цене".

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