ПСБ понизил прогнозную цену акций Мосбиржи до 235 руб

Банк ПСБ понизил прогнозную стоимость акций "Московской биржи" до 235 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии эксперта Евгения Локтюхова.

"Компанию по-прежнему считаем интересной ставкой на развитие российского финансового рынка, но пока скорее долгосрочной", - указывает аналитик.

Локтюхов отмечает, что тренд на сокращение процентных доходов и геополитический фон заставляет более консервативно оценивать чистую прибыль эмитента по итогам 2025 года. "По нашим оценкам, она составит лишь 49,6 млрд руб. против 79,3 млрд в прошлом; опасаемся сопоставимого снижения и дивидендных выплат", - пишет он.

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