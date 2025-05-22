.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / SberCIB рекомендует держать акции МТС с прогнозной ценой 250 руб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
22 мая 2025 года 12:44
SberCIB рекомендует держать акции МТС с прогнозной ценой 250 руб
SberCIB Investment Research рекомендует держать акции ПАО "МТС" с прогнозной стоимостью на уровне 250 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Эмитент отчитался за первый квартал текущего года. Год к году выручка прибавила 9% - в рамках ожиданий экспертов инвестбанка. OIBDA выросла на 7%, а рентабельность - до 36%. Но квартал к кварталу показатель улучшился - на четыре процентных пункта благодаря оптимизации затрат. Скорректированная чистая прибыль сократилась на 88%. Основные причины, отмечают аналитики SberCIB - эффект высокой базы в первом квартале и рост финансовых расходов. Долговая нагрузка умеренная. "Чистый долг / OIBDA" (с учетом лизинга в первом квартале) - 2,8. Согласно пресс-релизу компании, свободный денежный поток вернулся в положительную зону. Но по расчетам экспертов SberCIB (с учетом затрат по погашению основной суммы обязательств по аренде) показатель остался в негативной зоне: минус 1,5 млрд руб. Аналитики инвестбанка считают результаты МТС нейтральными. Компания подтвердила размер дивидендов за 2024 год на уровне 35 рублей на акцию. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МТС-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
22 мая 2025 года 19:02
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "МТС" с целевой ценой 354 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Группа "МТС" представила свои финансовые результаты за 1К25, которые мы считаем нейтральными, - пишет эксперт. - Выручка... читать дальше
.22 мая 2025 года 18:42
ЦБ РФ, скорее всего, не будет торопиться со снижением ключевой ставки и сохранит достаточно жесткий подход к принятию решений по ставке в последующие месяцы, полагают экономисты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк. Согласно данным Росстата, инфляция составила 0,07% н/н в период с 13 по 19... читать дальше
.22 мая 2025 года 18:19
"Финам" понизил рейтинг ADS Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $188,4 за бумагу, что предполагает потенциал снижения 1,6%, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Акции TSMC менее чем за месяц достигли... читать дальше
.22 мая 2025 года 18:02
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Т-Технологии", сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой. "Отчетность эмитента за 1К25 по МСФО в целом считаем нейтральной. Сохранение оценок менеджмента на 2025 год соответствует нашим высоким... читать дальше
.22 мая 2025 года 17:46
"Финам" сохраняет позитивную оценку акций "Газпрома" с прогнозной стоимостью на уровне 179,4 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Совет директоров эмитента рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Данное решение соответствует нашим и рыночным... читать дальше
.22 мая 2025 года 17:27
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций МКПАО "Т-Технологии", сообщается в материале аналитиков. Эмитент отчитался за первый квартал текущего года. Квартал к кварталу чистые процентные доходы снизились на 8%, все из-за роста стоимости фондирования. Аналитики инвестбанка... читать дальше
.22 мая 2025 года 17:04
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций "Московской биржи", сообщается в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. Результаты эмитента за 1К25 по МСФО оказались несколько хуже наших ожиданий. Сохраняем "нейтральный" взгляд. Текущая оценка по... читать дальше
.22 мая 2025 года 16:30
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5785-5900 пунктов в четверг, баланс рисков нейтральный, прогнозируется повышенная волатильность, говорится в материале аналитиков Freedom Finance Global. "S&P 500 перешел к коррекционной фазе в рамках восходящего тренда. Индикатор RSI... читать дальше
.22 мая 2025 года 16:06
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Т-Технологии" с прогнозной стоимостью на уровне 3746 рублей за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Представленные финансовые результаты эмитента за 1К25 по МСФО оказались сильными,... читать дальше
.22 мая 2025 года 15:42
Банк ПСБ сохраняет прогнозную стоимость акций МКПАО "Т-Технологии" на уровне 4450 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 47%, с рекомендацией "покупать", сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича. "На фоне прогноза ЦБ по снижению прибыли банков в 2025 году на 13-20% эмитент... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.