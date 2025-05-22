Цена акций Циана обладает хорошим потенциалом роста на горизонте года - ПСБ

Котировки акций МКПАО "Циан" обладают хорошим потенциалом роста на горизонте года, считают аналитики банка ПСБ.

Компания отчиталась за первый квартал текущего года по МСФО.

Рост выручки сдержанный, констатируют эксперты: ключевым ее драйвером остается направление вторичной и коммерческой недвижимости, однако негативно сказывается охлаждение рынка "первички". В результате, отмечают они, в основном росли доходы от размещения объявлений и медийной рекламы, что позволило нивелировать снижение выручки от лидогенерации.

Рост расходов в три раза превысил рост выручки. Это сказалось на сокращении маржинальности бизнеса и чистой прибыли, на последнюю также негативно повлияла валютная переоценка, обращают внимание в ПСБ.

Свободный денежный поток остался положительным (1 млрд руб., +7% г/г)

"Результаты эмитента умеренно позитивные. На показателях сказывается сложность рынка и высокая база прошлого года, когда льготная ипотека еще действовала, а ставка была ниже. В таких условиях для "Циана" первоочередную важность имеет поддержка операционной эффективности и фокус на ведущие направления бизнеса, - пишут аналитики банка в обзоре. - Потенциальными драйверами роста могут стать назначение первых дивидендов (компания оценивает размер возможного спецдивиденда в >100 руб., это 19% доходности) и снижение ключевой ставки ЦБ РФ. И то и другое ожидается ближе к концу 2025 года, что дает бумагам хороший потенциал роста на горизонте двенадцати месяцев".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.