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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Курс пары рубль/юань будет тяготеть к нижней границе диапазона 11-11,5 руб./юань на следующей неделе - ПСБ
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16 мая 2025 года 19:01

Курс пары рубль/юань будет тяготеть к нижней границе диапазона 11-11,5 руб./юань на следующей неделе - ПСБ

Курс пары рубль/юань, скорее всего, будет тяготеть к нижней границе диапазона 11-11,5 руб./юань на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ.

"Рубль на текущей неделе укрепился, несмотря на ухудшение ожиданий по геополитике и снижение цен на нефть, - пишут эксперты в комментарии. - Пара юань/рубль потеряла 0,6%, отступив ниже 11,2 руб./юань. Основным фактором укрепления рубля выступил слабый спрос на иностранные валюты со стороны импортеров. В рамках следующей недели ожидаем сохранения пары CNY/RUB в диапазоне 11-11,5 руб./юань с тяготением к его нижней границе".

Индекс RGBI, вместе с тем, перешел к консолидации у отметки 108 пунктов. Аналитики ПСБ сохраняют умеренно-позитивный долгосрочный взгляд на долговой рынок на фоне торможения инфляции и охлаждения экономики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ


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