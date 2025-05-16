SberCIB подтверждает оценку "покупать" для акций Ростелекома

SberCIB Investment Research сохраняет подтверждает оценку "покупать" для акций "Ростелекома" с целевой ценой 90 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестбанка.

"Ростелеком" раскрыл результаты 1К25: выручка и OIBDA - на уровне ожиданий аналитиков, чистая прибыль - чуть лучше прогнозов SberCIB.

"Год к году выручка прибавила 9%. Крупнейший по объему выручки сегмент t2 увеличился на 10%, - отмечают аналитики. - Основные факторы - рост мобильного трафика, продажа пакетных предложений и переход на новые настраиваемые тарифные планы. Рентабельность снизилась на 4%, до 38,8%, из-за роста расходов на персонал на 15%".

Чистая прибыль составила 7 млрд рублей. Информацию о дивидендах компания пока не раскрывает. Ранее совет директоров рекомендовал их заплатить, но точной суммы не назвал, подчеркивают аналитики SberCIB. Они считают результаты компании нейтральными, акции - по-прежнему привлекательными для покупки.

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