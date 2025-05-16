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16 мая 2025 года 17:01
Совкомбанк подтверждает рекомендацию "покупать" для акций HeadHunter
Совкомбанк подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter), сообщается в комментарии главного аналитик банка Дмитрия Трошина. Согласно заявлениям менеджмента компании, выручка в 2025 году вырастет на 8-12% год к году. При этом рост выручки замедлится во втором квартале и ускорится в третьем из-за динамики сравнительной базы и календарного эффекта, обращает внимание эксперт. Начиная с 2025 года, компания планирует выплачивать дивиденды два раза в год - промежуточные дивиденды по итогам 1 полугодия и окончательные дивиденды по итогам года. Промежуточные дивиденды по итогам 1 полугодия 2025 года могут составить около 200 рублей на акцию. "На опубликованные результаты и гайденс смотрим негативно, при этом комментарий по дивидендам расцениваем позитивно, - отмечает Трошин. - Возможный дивиденд размером 200 руб. на акцию по итогам 1П25 соответствует нашим ожиданиям и представляет доходность на уровне 6,3%. По итогам полного 2025 года мы ожидаем выплату на уровне 500 руб. за акцию с доходностью 16%". Стратег банка считает прогноз по росту выручки на 8-12% консервативным. "В нашей текущей модели мы ожидаем роста выручки на 16%, - подчеркивает Трошин. - Гайденс по рентабельности EBITDA также кажется консервативным, мы ожидаем рентабельность EBITDA на уровне 54% в 2025 году". "В целом на инвестиционный кейс "Хэдхантера" продолжаем смотреть позитивно, - резюмирует аналитик Совкомбанка. - Компания торгуется с 30% дисконтом к медианному уровню компаний сектора (7х EV/EBITDA ''25 против 10х у аналогов) при наивысшем уровне рентабельности, FCF conversion и дивидендной доходности во всем секторе ТМТ. Мы считаем данный спрэд несправедливым и ожидаем как минимум его сокращения". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-HEADHUNTER-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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