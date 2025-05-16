Сбербанк остается фаворитом в банковском секторе РФ - "Финам"

Сбербанк остается фаворитом в банковском секторе РФ, говорится в материале аналитиков инвесткомпании "Финам".

Несмотря на сохранение большого числа факторов неопределенности, эксперты ожидают довольно неплохих финансовых результатов от российских банков по итогам 2025 года. Рекорд прошлого года по прибыли сектору вряд ли удастся повторить, но и какой-то большой просадки не будет, полагают они.

"Условия для начала смягчения монетарной политики в РФ сложатся этим летом, и к концу года ключевая ставка ЦБ будет понижена на 1-2 п.п., - прогнозируют в "Финаме". - Это должно будет положительно отразиться на ситуации с кредитованием, а также несколько снизить давление на чистую процентную маржу банков".

Что же касается рисков, бизнес банков сильно зависит от экономической и рыночной конъюнктуры, подчеркивают эксперты. При ее более существенном, чем предполагается, ухудшении, например, из-за усиления санкционного давления на РФ или дальнейшей эскалации геополитической напряженности в случае неблагоприятного исхода переговоров по Украине, сектор может столкнуться с быстрым ухудшением качества кредитных портфелей и снижением основных финансовых показателей.

"Нашими фаворитами в секторе остаются акции "Сбера", ведущего кредитора страны, - указывают стратеги "Финама". - Банк недавно весьма уверенно отчитался по МСФО за I квартал 2025 года, продемонстрировав рост чистой прибыли на 9,7% (г/г) до 436,1 млрд руб. при рентабельности капитала на высоком уровне 24,4%. Этому поспособствовали продолжающийся рост доходов по основным направлениям деятельности при неплохой операционной эффективности, что позволило компенсировать сдерживающее влияние существенного увеличения расходов на кредитный риск. При этом банк сохранил прогнозы по основным финпоказателям на весь текущий год"

Аналитики инвесткомпании ожидают, что благодаря своему положению в секторе и эффективной бизнес-модели Сбербанк сможет продемонстрировать положительную динамику прибыли и по итогам всего 2025 года, несмотря на замедление кредитования из-за высоких ставок и ужесточения регулирования сектора со стороны ЦБ.

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