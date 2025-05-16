"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Union Pacific Corp. с целевой ценой $244,85 за штуку на горизонте на 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 6% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

"Компания стабильно платит дивиденды и проводит программу обратного выкупа акций, что дает потенциал роста цене, - пишет аналитик Кристина Гудым. - Выигрывает за счет роста спроса на логистику в контексте реиндустриализации США, а также масштабных инвестиций в инфраструктуру и стратегических партнерств. Из-за того, что в 2024 году рост объемов продаж пришелся по большей части на менее маржинальные сегменты, выручка компании не продемонстрировала значительный рост по сравнению с прошлым годом".

Union Pacific Corporation - крупнейшая государственная железная дорога в Северной Америке. Штаб-квартира находится в Омахе, штат Небраска.

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