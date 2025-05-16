Акции HeadHunter привлекательны для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции МКПАО "Хэдхантер" привлекательны для долгосрочных вложений, компания может стать бенефициаром ситуации на рынке труда в период потенциального снижения ключевой ставки ЦБ РФ, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Снижение финансовых показателей эмитента в 1К25 оказалось в рамках наших ожиданий, в связи с чем мы нейтрально оцениваем опубликованные результаты. При этом снижение количества платящих малых и средних клиентов в указанном периоде указывает на охлаждение рынка труда в связи с реализуемой Банком России денежно-кредитной политикой, что может оказать негативное влияние на доходы HeadHunter", - указывают эксперты в материале.

"На наш взгляд, онлайн-платформа по подбору персонала в России и странах СНГ может выступать бенефициаром ситуации на рынке труда в период потенциального снижения ключевой ставки регулятора, в результате которого экономика перейдет в фазу расширения и роста найма рабочей силы. Мы сохраняем свое мнение по бумагам и считаем их привлекательными для долгосрочного инвестора", - пишут аналитики.

Также эксперты сервиса отмечают, что, начиная с 2025 года HeadHunter планирует выплачивать дивиденды два раза в год: промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия и окончательные дивиденды по итогам года. Компания видит возможность для выплаты в третьем квартале 2025 года промежуточного дивиденда по итогам первого полугодия 2025 года, который может составить около 200 руб./акцию (потенциальная полугодовая дивидендная доходность к текущей цене - 6,3%), указывают аналитики в обзоре.

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