"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 340 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 340 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,6%, стоп-приказ: 298,7 рубля, говорится в материале инвестиционной компании.

Эмитент может стать одним из бенефициаров потенциального снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2025 году, отмечают аналитики.

Динамика чистой прибыли по РСБУ за январь-апрель 2025 года составляет +9,5 (г/г), рентабельность собственного капитала (22,5%) выше безрисковой ставки.

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках восходящего тренда c декабря 2024 года. Котировки преодолели уровень 302,78 и вернулись к нему на ретест. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 298,7 руб. риск на портфель составит 0,36%", - указывают в "Финаме".

Сбербанк - крупнейший банк в России, а также в Центральной и Восточной Европе. Владеет 11,5 тыс. отделениями на территории РФ, а его клиентами являются 109,9 млн физических и 3,3 млн юридических лиц. На компанию приходится около трети всех активов российской банковской системы, при этом банк оказывает полный спектр финансовых услуг.

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