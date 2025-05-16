"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций "Юнипро", сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова.

Эмитент опубликовал результаты за I квартал 2025 года по РСБУ. Отчетность подтверждает замедление вследствие окончания платежей по договорам о предоставлении мощности (ДПМ) на Березовской ГРЭС, отмечает эксперт.

Выручка от продажи мощности упала на 34% г/г, валовая прибыль сократилась на 23% г/г.

"Сокращение ниже, чем мы ожидали. Это означает, что результаты по итогам текущего года, вероятно, будут лучше, чем в наших прогнозах. Считаем, что важными факторами для фундаментальной переоценки "Юнипро" выступили большие инвестрасходы, которые компания упомянула в результатах по МСФО ранее. Именно они, скорее всего, испугали рынок. Компания не ведет открытую коммуникацию с рынком, и мы не можем подтвердить эти цифры и понять расходование по годам, - пишет эксперт в обзоре. - Оставляем "негативный" взгляд. Большие скачки в акциях ранее были связаны с надеждами на выплату денежной массы с баланса в виде дивидендов. Однако рост прогнозов по инвестрасходам эмитента резко снизил вероятность такой выплаты".

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